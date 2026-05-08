将棋の第84期名人戦七番勝負第3局が5月7・8日の両日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に130手で勝利した。この結果により、シリーズ成績は藤井名人の3連勝に。圧倒的な強さを見せつける絶対王者が、タイトル防衛と4連覇に向けて“王手”をかけた。【映像】藤井名人が3勝目を飾った瞬間復興の象徴としての意味も持つ注目の