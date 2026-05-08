＜KCON JAPAN 2026＞◇8日◇千葉・幕張メッセ韓国の音楽や食、美容などを体験できるカルチャーフェス「KCON JAPAN 2026」が初日が8日、千葉・幕張メッセで行われた。12年から世界各地で毎年開催され、注目のK−POPアーティストが続々と来場。この日はアーティストステージで4人組ガールズグループのKISS OF LIFE、6人組ボーイグループのTWS（トゥアス）、8人組ガールズグループのHearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）など、注目