アスレチックス２年目で昨季のア・リーグ新人王のニック・カーツ内野手（２３）がペットの猫にあこがれの選手、フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３３）の名前を付けている。カーツはランカスターでフィリーズファンとして育ち、球場にもよく通っていた。大学時代の２０２２年ごろに猫を飼い始め、名前をハーパーとつけた。２４年ドラフトでアスレチックスに指名され、２５年にメジャーデビュー。打率２割９分、３６本塁