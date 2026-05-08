お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月8日の放送は、香川の西日本放送から出張生放送。うどん屋大将の白川陽一氏と「うどん姉さん」こと、西日本放送の奥田麻衣アナウンサーを迎え、金曜パートナーのはるな愛とアシスタントの砂山圭太郎アナウンサーとともにお送り