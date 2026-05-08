元ＡＫＢ４８・柏木由紀のシングルＣＤ「シアワセ記念日」（６月１７日発売）の本人作詞カップリング曲のタイトルが８日、「君は僕のＳｈｉｎｉｎｇＳｔａｒ」に決定。柏木の新アーティスト写真、ジャケット写真も解禁された。柏木由紀ソロ名義のＣＤ作品としては、実に５年３か月ぶりとなる同シングル。本人作詞とされていたカップリング曲を無事に書き上げ、タイトルも発表された。また、解禁された通常盤ジャケ写は?特