６月開幕の北中米Ｗ杯を前に、元韓国代表のレジェンドでＪリーグでもプレーした李天秀（イ・チョンス）氏が同国の初戦相手のチェコをバッサリ斬り捨てた。李氏は自身のユーチューブチャンネルでＷ杯に臨む韓国代表の１次リーグを展望。同国メディア「ゴール」などがその様子を伝えた。Ａ組の韓国はチェコ、メキシコ、南アフリカと対戦。初戦で激突する欧州の強豪チェコが最大の難敵となりそうだが、李氏は「以前と比べるとか