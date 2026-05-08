フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（２０）は、ドーピング違反の過去を前向きに捉えている。金メダル候補として挑んだ２０２２年北京五輪はドーピング違反が発覚し、４年間の資格停止処分を受けた。復帰後の国内大会では４回転トーループを着氷させるなど、競技会の世界へ再び足を踏み入れた。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は、資格停止処分中のワリエワの心境を紹介。ユーチューブチャンネルで「何事にもポ