【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、2026年7月3日(金)から放送されるTVアニメ『これ描いて死ね』のOPテーマに新曲「遺書」を書き下ろした。「マンガ大賞2023大賞」や「第70回 小学館漫画賞」など数々の賞を受賞し、SNSでも多数の高評価を獲得している小学館「ゲッサン」連載中の「これ描いて死ね」。待望のアニメ化となる本作のOPテーマをキタニタツヤが担当、新曲として「遺書」を書き下ろした。新曲「遺書」