【モデルプレス＝2026/05/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】INI、圧巻スタイル際立つフォーマル衣装姿◆INI、グレー衣装でレッドカーペット登場1日目の「M COUNTDOWN STAGE」にて初めてヘッドライナーを務めるINIは、グレーのフォーマルな衣装で登場。西洸人は「何度か出させていた