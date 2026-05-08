【モデルプレス＝2026/05/08】歌舞伎俳優の市川染五郎と女優の當真あみが5月8日、都内で開催された舞台「ハムレット」の囲み取材に、石黒賢、柚香光、梶原善、石川凌雅、横山賀三、演出を手掛けるデヴィット・ルヴォー氏とともに出席。染五郎と當真がお互いの稽古場での様子を暴露する場面があった。【写真】19歳人気女優、圧巻の脚線美披露◆市川染五郎＆當真あみ、互いの稽古場での行動を暴露染五郎は、當真の印象について「稽古