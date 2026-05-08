モデルの冨永愛さん（43）が2026年5月8日にインスタグラムを更新し、出産報告した第2子の父親でパートナー、俳優・⼭本⼀賢さん（40）とのツーショットを公開した。「いつも心からのサポートをありがとう」冨永さんは元夫と結婚していた05年3月に第1子長男・章胤（あきつぐ）さんを出産し、09年に離婚した。26年5月7日にインスタで、⼭本さんとの子どもを出産したことを発表し、「20年前の章胤の出産以来、久し