ザラ・ラーソン（Zara Larsson）が、最新リミックス・アルバム『Midnight Sun: Girls Trip』をリリースした。昨年発表の『Midnight Sun』をベースに、シャキーラ、タイラ、ピンクパンサレス、ケラーニ、マディソン・ビアーといった豪華スターから新鋭まで、多彩な女性アーティストとのコラボレーションが実現。2010年代の鮮烈なデビューを経て、今まさに黄金期を迎えている彼女の現在地を、音楽ライターの島岡奈央が解説する。昨年