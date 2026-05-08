GWの高松空港高松市香南町岡 JALとANAは8日、ゴールデンウィーク期間（2026年4月29日～5月6日）の利用客をまとめました。 高松-羽田線の利用率は、JALが80.2％（前年比+1.0ポイント）、ANAが80.7％（前年比＋5.2ポイント）でした。期間中の利用客数はJALが1万4821人（3.4％増）、ANAが1万6851人（21.6％増）となりました。 下りのピークは両社とも5月2日で、上りのピークはJALが5月3日