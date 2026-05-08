田中圭（41）が俳優での復活のほか、ポーカーで賞金総額数千万円規模のプレーヤーとして、脚光を浴びている。韓国の済州島にラスベガス、バルセロナ、メルボルンと世界の名だたる大会で結果を残す活躍をし、一部でポーカータレント転身の可能性も取りざたされるほど。解説者やイベント出演で不倫スキャンダルからの大逆転の道筋も見えているとされる。【写真】“名門小学校”から渋幕に進んだ秀才・田中圭が東大受験をしなかった