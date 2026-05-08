ドル指数は前日比マイナスに転じる、このあとの米雇用統計を控えて＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数は前日比マイナス0.051の98.001に低下している。中東有事を受けた東京朝方のドル高局面では98.277まで上昇したが、その動きを帳消しにしている。 足元では中東関連の新たなヘッドラインは見当たらず、NY原油先物が94ドル台へと緩やかに反落しているくらいだ。米10年債利回りが4.36％台に低下していることが直接の