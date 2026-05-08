8日昼すぎ、静岡･中部を震源とする最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。南海トラフ地震に関係するのでしょうか？専門家に聞きました。8日午後0時半ごろ、静岡･中部を震源とする最大震度3の地震がありました。震源の深さは10キロで地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。この地震で静岡市葵区と駿河区で震度3、静岡市清水区と富士市で震度2などを観測しました。静岡県内が