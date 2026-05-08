◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２打差２位から出た昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（加賀電子）が６バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６９をマークし、通算５アンダーで単独首位に浮上した。荒木優奈（Ｓｋｙ）と韓国の１７歳のアマチュア、呉受旻（オ・スミン）