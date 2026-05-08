野球評論家・デーブ大久保氏が、８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして、侍ジャパンや巨人などでスコアラ−を務めた志田宗大氏が出演し、メジャー移籍１年目ながら日本時間８日現在で１４発を放ち、本塁打数のトップ争いをするホワイトソックス・村上宗隆についてデータを絡めて解析した。志田氏はまず「村上選手が珍しいのは二塁打と三塁打が今のところ０本。ホームランかヒットしかないというところ」とし、注