◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、メジャー２勝目を目指す金沢志奈（クレスコ）は６位で出て３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算２アンダーで首位と３打差の４位に浮上した。出だしの１番、４番とショットが乱れてボギーが先行。それでも、６番で７メートル、１０番は１５メ