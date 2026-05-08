◆パ・リーグ西武―楽天（８日・ベルーナドーム）楽天の古謝樹投手が９日の西武戦（ベルーナ）で今季初勝利を懸けて先発する。前回登板となった１日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では５回１／３を投げ５安打１失点で勝ち負けはつかなかった。西武打線について「１球で捉えてくるので、そこをなんとか球威で押して、試合を作っていきたい」と警戒。「序盤なるべく体力を温存させながら、長いイニングをしっかり