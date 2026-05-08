◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）「ピンクフルデー２０２６」初戦となるロッテ戦の始球式に、ハローキティが登場した。この日は、ハーモニーランド３５周年記念の特別企画を実施。球団初のハローキティとのコラボで、来場者には背面にハローキティーが描かれた「ハローキティピンクフル限定ユニホーム」が配布された。限定ユニホームを着用して登場したハローキティが投げた山なりのボール