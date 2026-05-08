■これまでのあらすじ夫に言われて毎日義実家の手伝いに言っていた妻だが、そこでも義母は嫁いびりのような言動を繰り返していた。義母は「私の辛さなんてあなたにはわからないでしょう」と言うが、妻はそもそも義母のどこが病弱なのかわからない。義母の味方ばかりする夫にも聞いてみるが…？【夫 Side Story】俺が子どものころから、母さんはずっと体が弱かったんです。どこが悪いなんて考えたこともありませんでした。病弱な母