東京・港区のIT関連会社の事務所から遺体を運び出して遺棄したとして、東京地検はきょう、社長の男を死体遺棄の罪で起訴しました。死体遺棄の罪で起訴されたのは、港区赤坂にあるIT関連会社の社長・水口克也被告（49）です。東京地検によりますと、水口被告は去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した罪に問われています。東京地検は水口被告の認否を明らかにしていませんが、水口被告は逮捕当時の警視庁の取り調べに対