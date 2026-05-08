東京・市谷の防衛省防衛省は8日、米空軍の輸送機CV22オスプレイ1機が6日夜、神奈川県の米海軍厚木基地に緊急着陸していたと明らかにした。オスプレイは東京都の横田基地所属。けが人や施設の被害は確認されていない。防衛省や東京都によると、緊急着陸は6日午後8時半ごろ発生。飛行目的や詳しいルートは不明。機体に異常の兆候があった際、事故につながる危険を防ぐための「予防着陸」だったという。東京都や横田基地の周辺