中国の花火工場で、5月4日に発生した爆発事故による死者が37人に増えたことが分かりました。中国内陸部の湖南省瀏陽市にある花火製造会社の敷地内で4日に発生した爆発事故による死者は、これまで26人と伝えられていましたが、国営メディアによりますと、8日現在、死者は37人に増え、1人が行方不明、51人が負傷しました。地元公安当局が爆発事故に関連して8人の取り調べを行っているということです。地元メディアは、爆発があった花