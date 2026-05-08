フリーマーケットアプリ大手のメルカリは、ハンバーガー大手の日本マクドナルドが来週発売するハッピーセットのおもちゃについて、出品を禁止すると発表しました。発売前の出品禁止は初めてです。出品禁止となるのは、日本マクドナルドが今月15日から発売するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃです。出品された商品が届かない詐欺行為やユーザー同士の誹謗中傷など、トラブルの発生を防ぐ狙いがあります。メルカリ不正対策・