プロ野球・広島の平川蓮選手が7日「月間JERAセ・リーグAWARD 月間Energy賞」に選出されました。今年度より新設された「月間Energy賞」とは、最大限のエネルギッシュさ、パワフルさを発揮し、見るヒトに強烈な「エナジー」を感じさせてくれたプレーを表彰するもの。初受賞となったのは、2025年ドラフト1位で入団したルーキーの平川選手でした。レジェンドOBの審査員がうなったプレーは、3月28日の中日戦の4回表、1アウト満塁のピン