ホテルニューオータニ幕張のオールデイダイニング「SATSUKI」では、2026年5月9日から6月21日までの土・日限定で『スーパースイーツビュッフェ2026〜いちご・抹茶・マンゴー〜』を開催します。旬のフルーツや、4種ショートケーキも好きなだけ！季節ごとに旬の素材をテーマに開催している『スーパースイーツビュッフェ』。今回は、"いちご・抹茶・マンゴー"を主役にした初夏らしいラインアップで登場します。目玉はショートケーキの