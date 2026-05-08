ケンタッキーフライドチキンは、2026年5月8日から10日までの3日間限定で、「母の日バーレル」を販売しています。母の日だけの特別メニュー5月10日の"母の日"にぴったりな、家族で楽しめる大容量の「母の日バーレル」が販売中。「母の日バーレル」は、ケンタッキーの看板商品である「オリジナルチキン」7ピースと、年代問わず人気の「ナゲット」5ピースが入った、特別な詰め合わせです。価格は、通常価格（単品積上げ価格）より560