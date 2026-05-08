5月7日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。“女性アナウンサーの闇”がテーマになると、リリー（見取り図）は12歳年下の恋人のことが心配になり…。【映像】“禁断の質問”をする見取り図リリー、相方に止められる以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声