Toshlが、約3年10カ月ぶりとなるニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』を7月1日にリリースする。 （関連：吉田美和、Toshl、奥田民生、吉川晃司、岡村靖幸、前田亘輝……第一線で活躍する“還暦アーティスト”のいま） カバーアルバム第4弾となる本作は、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を筆頭に、アニメソングのカバー曲を中心に