今月（5月）15日に行われる予定の岡山県議会の正・副議長の選挙を前に、議会最大会派の自民党は、新しい議長候補として太田正孝氏を選びました。 【写真を見る】【自民党岡山県議団】新しい県議会議長候補に太田正孝氏副議長候補には上田勝義氏【岡山】 自民党岡山県議団の総会で、2つの会派による協議を経て決まったものです。 新しい議長候補に選ばれたのは、岡山市北区・加賀郡選出で現在5期目の太田正孝氏です。 また、