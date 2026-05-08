日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円８３～８５銭と前日に比べ５７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円１６～２０銭と同３０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４２～４４ドルと同０．００２４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS