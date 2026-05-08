８日の日経平均株価は前日比１２０円安の６万２７１３円と反落した。ソフトバンクグループが下落し１銘柄で日経平均を２３０円あまり押し下げたことが響いた。ただ、前日に３３２０円高と過去最大の上げ幅を記録しており、大幅な反動安もあり得るなか、下げは小幅だった。売買代金は１０兆９６３０億円台と連日の大商いとなっている。 後場に決算発表を行ったトヨタ自動車の２７年３月期営業利益は前期比２割減益が示