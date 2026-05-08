宇多田ヒカルが、佐藤健のYouTubeチャンネルに出演。テトリスで対決する様子を収めた映像が、5月9日20時よりプレミア公開される。 （関連：【画像あり】宇多田ヒカル×佐藤健、テトリス対決の模様） 宇多田と佐藤は、宇多田の楽曲「First Love」と「初恋」にインスパイアされて制作された、満島ひかりと佐藤健がW主演を務めた2022年のNetflixシリーズ『First Love 初恋』をきっかけに、プライベートでも親交があ