ヨーロッパの刺繍をもとにして、日本人の感性にアレンジされた「戸塚刺しゅう」の作品展が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】“戸塚刺しゅう展” 始まる色鮮やかな1,020点「一針一針進めていくのはほんとに時間がかかる」【岡山】 岡山高島屋で始まった「戸塚刺しゅう展」の今回のテーマは、「暮らしの中に好きな花を咲かせて」です。 アヤメやバラなど、色鮮やかな刺しゅうが訪れた人を楽しませていま