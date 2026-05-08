NTTドコモは、ビックカメラの対象店舗で「d払い＋5％還元キャンペーン」を5月16日から31日まで実施する。なお、4月23日オープンの「ビックカメラ Select 那覇国際通り店」では、オープンを記念し、先行して5月7日から実施している。●＋5％分のdポイントを還元「Select 那覇国際通り店」」では先行スタート期間中にキャンペーンサイトからエントリーの上、ビックカメラの対象店舗（ビックカメラ全店・Air BicCamera全店）で