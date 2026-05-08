華麗なるプロの強盗集団が、難攻不落のターゲットに挑む――。世界中を熱狂させたあの興奮が、再び幕を開ける。株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテインメント放送局「BS10プレミアム（ビーエステンプレミアム）」では、犯罪エンターテインメントの金字塔『オーシャンズ』シリーズ全4作の一挙放送を決定した。手に汗握るスリリングな展開と、観る者を鮮やかに欺くゴージャスなトリックを、この機