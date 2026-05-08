布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、北海道を散策する姿を収めたプライベートショットを公開した。 【写真】ブルーのシャツにデニム姿で北海道を訪れた布袋寅泰 ■布袋寅泰「余市は、やはり何故か『ただいま』と言いたくなる街です」 布袋は「神出鬼没のホテイさん、今日は北海道、小樽から余市へ」とコメントし、複数枚の写真を披露した。写し出されたのは、白Tシャツに爽やかなブルーのシャツ、デニム