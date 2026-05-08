【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤健のYouTubeチャンネルにて、念願だった宇多田ヒカルとのテトリス対決が実現！5月9日20時のプレミア配信に先駆け、予告編が公開となった。 ■テトリス開発者に勝利した宇多田ヒカルを、佐藤健は倒せるのか!? ふたりは、宇多田ヒカルの1999年の大ヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされ、満島ひかりと佐藤健がW主演を務めた2022年のNetflixシリーズ