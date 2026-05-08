【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEが、通算37回目となる横浜スタジアムでのライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026』を9月5日に開催することを発表した。 ■「ファンに心から楽しんでもらえるライブ」がモットー メンバーの地元・神奈川の横浜スタジアムでの公演は、1988年の初開催から数えて通算37回目となり、毎回、炎や噴水、花火といった野外ならではの大規模な演出で、「ファンに心から楽しんで