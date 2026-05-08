【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年にデビュー20周年を迎えた沖縄出身のバンド、かりゆし58が『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。母への感謝をまっすぐに綴った代表曲「アンマー」を一発撮りで披露。 ■世代を超えて愛され続ける、沖縄で結成された4人組 かりゆし58は、2005年4月に沖縄で結成された4人組バンド。 ロックをベースに、ジャンルにとらわれず