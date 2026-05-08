今年の「波佐見陶器まつり」の来場者数は、去年と同じ約26万人でした。 陶器まつりは、4月29日から5月5日までの7日間、波佐見やきもの公園で開催され、約150の窯元や飲食店が出店しました。 実行委員会によりますと、今年の来場者数は去年と同じ約26万人で、去年と並び、2021年のコロナ禍以降最多の人出となりました。 実行委員会では「日の並びがよく、去年より1日祝日が多かったことで、多くの方の来場につながったのでは