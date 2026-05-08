ダウンタウンの浜田雅功が出演する9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）に俳優の瀬戸朝香が登場する。【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念する