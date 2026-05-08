サッカー中国代表で長らくキャプテンを務めたことで知られる鄭智（ジョン・ジー）氏に重い処分が下った。中国のサッカー専門メディア・射門中国が7日に伝えた。現在、中国スーパーリーグ・青島西海岸の監督を務める鄭氏はリーグ第9節の山東泰山戦の74分、山東泰山が同点ゴールを決めた直後の両チームの衝突をめぐり、審判の判定に猛抗議。主審にイエローカードを提示された後も執拗に暴言を浴びせたため、レッドカードを出され退場