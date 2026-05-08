山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌〜京都決戦篇〜』の最終話が、U-NEXTにて5月1日より配信された。最終話で描かれたのは、芹沢鴨と土方歳三、近藤勇、そして沖田総司。それぞれの生き様が交錯する濃密な時間。命を奪い、背負い、それでも前へ進まざるを得ない者たちの覚悟は、物語の中だけでなく、演じる俳優たちの内側にも刻まれていった。本作は5月9日より、北米・ラテンアメリカ・ヨーロッパ・アジアの一部を含む世