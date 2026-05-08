東野圭吾氏による直木賞受賞作『容疑者Xの献身』が初めて朗読劇化され、朗読劇ガリレオシリーズ『容疑者Xの献身』として、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演されることが発表された。主人公・湯川学役は江口拓也が続投し、天才数学者・石神哲哉役は浪川大輔が演じるほか、仲村宗悟、石井未紗が出演する。【写真】豪華キャスト！湯川学役の江口拓也、石神哲哉役の浪川大輔ら声優陣2025年に開催された東野圭吾作家生活40周年