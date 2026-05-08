9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、9日の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、にじさんじ所属のVTuber・長尾景がゲスト出演する。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介長尾は、にじさんじ所属のVTuberとして動画配信サイトにて配信活動を行っており、LIVE配信や動画投稿にて活躍している。佐久間と長尾は今回が初対面。過去