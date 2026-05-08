俳優・佐藤健と歌手・宇多田ヒカルが人気ゲーム「テトリス」で対決する様子を収めた映像が、9日午後8時より佐藤のYouTubeチャンネルにてプレミア配信されることが決定した。あわせて予告編も公開された。【動画】仲良さそうな様子にほっこり！佐藤健と宇多田ヒカルのテトリス対決 予告編2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）を