6日（水）、国際バレーボール連盟（FIVB）は、8月7日（金）から17日（月）にかけてチリ国内三カ所にて開催される2026女子U17世界選手権大会の組み合わせを発表した。FIVB公式サイトが伝えている。 2年に1度開催されるアンダーカテゴリーの世界選手権大会。今大会には初出場となる開催国のチリ、アメリカ、ポーランド、チェコ、韓国、フィリピン、スペイン、ベネズエラ、チュニジア、アルジェ